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Юлия Захарченко, редактор ленты

Продвижение ВСУ на двух направлениях: Минобороны о боях в Бахмутском районе

Бахмут
Фото: Getty Images

В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. Украинские воины постепенно продвигаются, отгоняя российскую армию как можно дальше.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в пригороде Бахмута бойцы ВСУ продвигаются на двух направлениях.

— Корректных цифр не будет сейчас, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен, — уверяет заместитель главы Минобороны.

Маляр утверждает, что в самом городе — ситуация гораздо сложнее. Однако она отметила, что благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять Бахмут под контроль.

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Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Ганна Маляр, Донецкая область, Міноборони України
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