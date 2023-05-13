Просування ЗСУ на двох напрямках: Міноборони про бої у Бахмутському районі

В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Українські воїни поступово просуваються, відганяючи російську армію якомога подалі.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, у передмісті Бахмута бійці ЗСУ просуваються на двох напрямках.

– Коректних цифр не буде зараз, бо йдуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон, – запевняє заступниця очільника Міноборони.

Маляр стверджує, що натомість в самому місті – ситуація набагато складніша. Проте вона зазначила, що завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти Бахмут під контроль.

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