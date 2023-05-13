Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных

Російський окупант

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

Читайте также
Войска РФ готовятся к серьезной битве за Мариуполь — советник мэра
російські окупанти

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

— Недавно, в населенном пункте Таврической Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами, — добавляют в Генштабе.

Фото: ГУР

Война в Украине, Військові злочини, Генеральный штаб Украины, Допит, Мариуполь, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
В Клещеевке под Бахмутом нанесли удары по командному пункту оккупантов
Українські військові
Rheinmetall и Украина создают совместное предприятие для ремонта танков: когда оно заработает
Українські військові
Страны Евросоюза пока не смогли прийти к согласию по 11-му пакету санкций против РФ – СМИ
Санкції проти Росії
”Туман” от пожаров и сожженные многоэтажки: как сейчас выглядит Бахмут
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь