Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

— Недавно, в населенном пункте Таврической Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами, — добавляют в Генштабе.

Фото: ГУР

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