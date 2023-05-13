Издеваются во время допросов: в Мариуполе оккупанты усилили давление на местных
Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права человека на временно захваченных территориях.
Об этом сообщает Генеральный штаб.
В частности, в Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.
В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
— Недавно, в населенном пункте Таврической Херсонской области, на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами, — добавляют в Генштабе.
Фото: ГУР