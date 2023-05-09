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Войска РФ готовятся к серьезной битве за Мариуполь — советник мэра

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты пока не собираются сдавать Мариуполь Донецкой области, а готовятся к серьезной битве за город.

Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрущенко в эфире 24 канала.

Он отметил, что россияне пытаются успокоить гражданских, чтобы они оставались в городе.

— Им для эффективной обороны Мариуполя, если мы прорвемся быстро в город, нужны люди. Кто-то должен выступать живым щитом. Гражданские оккупанты также должны оставаться, потому что к своим россияне относятся так же, — сказал советник мэра.

По словам Андрущенко, захватчики строят оборонительные рубежи и фортификационные сооружения. Кроме того, занимаются разминированием Азовстали, которую хотят использовать как логистическую базу.

Единственным неукрепленным участком является дорога на Новоазовск в сторону России.

— Если мы посмотрим на карту, то трудно представить, что мы так ударим, чтобы взять в кольцо Мариуполь. И они это понимают. Именно поэтому это направление не укрепляют, смотрят на него как на будущую дорогу жизни, — добавил он.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что российская армия начала активно перебрасывать тяжелую технику через Мариуполь. Ее перевозят в направлении Запорожской области.

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Источник: 24 канал
Война в Украине, Мариуполь
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