Знущаються під час допитів: у Маріуполі окупанти посилили тиск на місцевих

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на українців та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Зокрема, у Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ. Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

У той же час, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

– Нещодавно, в населеному пункті Таврійське Херсонської області, на території дитячого садочку загарбники облаштували польовий шпиталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами, – додають у Генштабі.

Фото: ГУР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.