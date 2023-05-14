Малиновская Ангелина, редактор ленты
Харьков и область снова под ударом РФ
В Харькове и области ночью раздались взрывы, известно о запуске ракет (С-300) из БНР в сторону Харьковщины.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
– Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях, – написал он в Telegram.
О разрушениях и пострадавших пока информации нет.
Напомним, что вечером 8 мая российские оккупанты атаковали Харьков и область ракетами С-300.
Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
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