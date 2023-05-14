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Харків та область знову під ударом РФ

Вибух

У Харкові та області вночі пролунали вибухи, повідомляється про запуск ракет (С-300) з БНР у бік Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він у Telegram.

Про руйнування та постраждалих поки що інформації немає.

Нагадаємо, що увечері 8 травня російські окупанти атакували Харків та область ракетами С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків
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