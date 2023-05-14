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Не только дроны, но и другое оружие: Зеленский о поставках Ираном техники в РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Иран продал РФ более тысячи дронов и недавно реализовал стране-агрессору “другое оружие”.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью итальянским СМИ.

— Благодаря санкциям количество ракет, которые они (россияне, – Ред.) производят, в разы уменьшилось. Есть, правда, такие вызовы, как Иран, который продал им более тысячи иранских дронов и другое оружие, есть другое оружие, у нас есть точная информация, недавно они это сделали, — сказал глава нашего государства.

В то же время он поблагодарил решение Италии о предоставлении систем ПВО, в частности SAMP-T для защиты украинцев.

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Не только дроны, но и другое оружие: Зеленский о поставках Ираном техники в РФ

Зеленский предостерег итальянских политиков, которые предлагают предоставить Украине гуманитарную помощь, но не оружие, объяснив, что военная техника для украинцев является фактором выживания.

— Путин, как хищник, он чувствует это, когда в этом объединении какая-то страна становится слабее в помощи, он очень жестко чувствует и очень конкретно, они начинают влиять, раскалывать объединение ЕС в помощи нам, — говорит президент.

Иран, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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