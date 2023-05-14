Не лише дрони, а й іншу зброю: Зеленський про поставки Іраном техніки до РФ

Іран продав РФ більше тисячі дронів і нещодавно реалізував країні-агресору “іншу зброю”.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив в інтерв’ю італійським ЗМІ.

– Завдяки санкціям кількість ракет, які вони (росіяни, – Ред.) виробляють, у рази зменшилась. Є, правда, такі виклики, як Іран, який продав їм (РФ, – Ред.) більше тисячі іранських дронів й іншу зброю, є інша зброя, у нас є точна інформація, нещодавно вони це зробили, – сказав голова нашої держави.

Водночас він подякував за рішення Італії щодо надання систем ППО, зокрема SAMP-T для захисту українців.

Зеленський застеріг італійських політиків, які пропонують надавати Україні гуманітарну допомогу, але не зброю, пояснивши, що військова техніка наразі для українців є спроможністю вижити.

– Путін, як хижак, він відчуває це, коли в цьому об’єднанні якась країна стає слабшою в допомозі, він це дуже жорстко відчуває і дуже конкретно, вони починають впливати, розколювати об’єднання ЄС в допомозі нам, – каже президент.

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