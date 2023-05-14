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Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира.

Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира.
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Италия сегодня четко поддержала все пункты украинской формулы мира.

– Есть сегодня и совместная декларация с Италией. Все важные вещи: Евросоюз – Италия поддержала начало переговоров в 23-м году, правильные и своевременные сигналы относительно НАТО, — сказал он во время своего традиционного обращения.

Кроме того, глава государства отметил, что Италия продолжит поддержку Украины.

— Согласовываем с Джорджей, госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО, – говорит он.

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Зеленский поблагодарил всех людей, которые были на улицах Рима с украинскими флагами и встречали нашу делегацию с открытым сердцем.

Италия, Война в Украине, Владимир Зеленский
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