Путин должен просить пощады, а нашим ответом должен стать трибунал — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украинская формула мира может стать Немецкой формулой мира, Европейской формулой мира, Мировой формулой мира.

Об этом он сказал во время выступления на церемонии вручения премии имени Карла Великого в Аахене, отметив, что единственный, кто ее не воспринимает — это агрессор.

Россия не интересуется миром, подчеркнул президент. Он добавил, что были сотни раундов переговоров между 2014-м и 2022-м годами в разных форматах с Россией после оккупации ею нашего полуострова Крым и разжигания гибридной войны против Украины на Донбассе. Мировые лидеры в разговорах с Путиным пытались предотвратить катастрофу, но диктатор выбрал обратное.

— Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия — он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить? За всю свою долгую историю человечество еще не знало никого, кто мог бы договориться со смертью. Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады, а нашим ответом должен стать трибунал, — заявил президент.

По его словам, пора зафиксировать силу единства решением о вступлении Украины в ЕС. Он добавил, что Европе не быть совершенной без Украины в Евросоюзе.

Кроме того президент сказал, что не существует ни одной рациональной причины, почему наши воины, которые героически и успешно борются ради нашей общей свободы, до сих пор не в одной организации со всеми другими воинами НАТО.

— Если судить по результатам наших действий, Украина — уже в блоке, но де-юре решение пока не принято. Следует принять это решение, стоит определить алгоритм, — заявил Зеленский.

Флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут тем замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда. Зеленский подчеркнул, что без контроля над Украиной российский империализм погибает.

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