Путін має просити пощади, а нашою відповіддю має стати трибунал – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що Українська формула миру може стати Німецькою формулою світу, Європейською формулою світу, Світовою формулою світу.

Про це він сказав під час виступу на церемонії вручення премії імені Карла Великого в Аахені, зазначивши, що єдиний, хто її не сприймає – це агресор.

Росія не цікавиться миром, наголосив президент. Він додав, що були сотні раундів переговорів між 2014-м та 2022-м роками у різних форматах з Росією після окупації нею нашого півострова Крим та розпалювання гібридної війни проти України на Донбасі. Світові лідери у розмовах з Путіним намагалися запобігти катастрофі, але диктатор обрав зворотне.

— Путін і є катастрофою. Путін і є агресія – він не хоче для себе та свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як із нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитись зі смертю. Той, хто приніс смерть, той, хто став на шлях геноциду, той, хто хоче знищити Європу, яку ми цінуємо, має просити пощади, а нашою відповіддю має стати трибунал, – заявив президент.

За його словами, пора зафіксувати силу єдності рішенням про вступ України до ЄС. Він додав, що Європі не бути досконалою без України у Євросоюзі.

Крім того президент сказав, що не існує жодної раціональної причини, чому наші воїни, які героїчно та успішно борються заради нашої спільної свободи, досі не в одній організації з усіма іншими воїнами НАТО.

— Якщо судити з результатів наших дій, Україна – вже в блоці, але де-юре рішення поки що не ухвалено. Слід ухвалити це рішення, варто визначити алгоритм, – заявив Зеленський.

Прапори НАТО поруч із прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим замком, який триматиме російський імперіалізм у минулому завжди. Зеленський підкреслив, що без контролю над Україною російський імперіалізм гине.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.