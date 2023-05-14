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Это война России за прошлое. Нашей с вами воли достаточно, чтобы оборвать ее путь зла — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую победу Украина предлагает Европе и напомнил, что боевые действия в Украине продолжаются в 2 тыс. км от немецкого города Аахен.

Об этом он сказал на церемонии вручения премии имени Карла Великого в Германии.

— Бои продолжаются на расстоянии более 2 тыс. км отсюда от Аахена на земле Украины, в нашем небе и Черном море. Нынешняя Россия пошла агрессией не только против нас, как свободного, самостоятельного государства, не только против объединенной Европы, это война России за прошлое. Преодолевая километры украинской территории, РФ пыталась преодолеть годы нашей с вами истории, — сказал президент.

Глава государства добавил, что речь идет о 73 годах совместной истории, с тех пор вручается The Charlemagne Prize. Зеленский сказал, что сейчас мы столкнулись с агрессором, который идет на любую жестокость и подлость, чтобы утверждать, что история якобы не меняется.

По его словам, Украина предлагает победу, которая обернется миром — не только для нас. Украина предлагает победу не просто в одной этой войне, а над агрессиями и аннексиями, сожжением городов и депортациями, над катастрофой геноцида где-либо еще на Земле.

— Россия по своей воле стала на путь зла. Нашей с вами воли достаточно, чтобы оборвать этот ее путь и путь любых таких же агрессоров, которые, возможно, когда-то попытаются повторить за Россией, — сказал он.

Президент рассказал, что мечтает, чтобы Европа стала победителем, а также выразил надежду, что украинцы могут победить. Он призвал всех стать победителями вместе с украинцами.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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