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Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленскому вручили премию Карла Великого

Зеленскому вручили премию Карла Великого
Фото: Офис президента

14 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.

– Мы знаем, какая сила, воля к демократии есть у вашего народа, – подчеркнул в приветственной речи Олаф Шольц.

Далее канцлер Германии на украинском языке произнес: “Украина здесь! Украина – это Европа! Слава Украине! Героям слава!”

Кроме того, Олаф Шольц подчеркнул, что Владимир Зеленский абсолютно воплотил в жизнь лозунг, который он избрал для своей политсилы – Слуга народа.

Взяла слово и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что не может найти более достойного кандидата для получения премии Карла Великого, чем президент Украины и украинский народ.

По ее словам, преданность и мужество украинского народа никогда не удастся измерить, но можно твердо стоять на стороне Украины.

Что известно о премии Карла Великого

Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы.

Владимиру Зеленскому передали этот знак отличия для украинского народа, потому что украинцы защищают не только собственную страну, “но и Европу и европейские ценности”.

Владимир Зеленский, Німеччина
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