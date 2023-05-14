Зеленскому вручили премию Карла Великого
14 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому в Германии вручили премию Карла Великого.
– Мы знаем, какая сила, воля к демократии есть у вашего народа, – подчеркнул в приветственной речи Олаф Шольц.
Далее канцлер Германии на украинском языке произнес: “Украина здесь! Украина – это Европа! Слава Украине! Героям слава!”
Кроме того, Олаф Шольц подчеркнул, что Владимир Зеленский абсолютно воплотил в жизнь лозунг, который он избрал для своей политсилы – Слуга народа.
Взяла слово и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что не может найти более достойного кандидата для получения премии Карла Великого, чем президент Украины и украинский народ.
По ее словам, преданность и мужество украинского народа никогда не удастся измерить, но можно твердо стоять на стороне Украины.
Что известно о премии Карла Великого
Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы.
Владимиру Зеленскому передали этот знак отличия для украинского народа, потому что украинцы защищают не только собственную страну, “но и Европу и европейские ценности”.