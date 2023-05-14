Зеленский вскоре посетит Париж — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Париж, третью европейскую страну, в рамках дипломатической миссии.

Об этом сообщают французские журналисты. Издание Le Figaro сообщило, что Зеленского встретят премьер-министр Франции Элизабет Борне и министр иностранных дел Катрин Колонна в местном аэропорту.

Однако журналистам не удалось получить комментарий от официальных лиц из Офиса президента Франции.

Недавно Зеленский прибыл в Германию, где встречался с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. Он приехал в Аахен, чтобы встретиться с мэром города Сибилле Кеупен и получить международную премию Карла Великого.

А день назад президент Украины встретился с Папой Римским в Риме и лидерами Италии, где провел ряд переговоров.

Источник : Sky News

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