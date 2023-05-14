Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Мировые новости
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский вскоре посетит Париж — что известно

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит Париж, третью европейскую страну, в рамках дипломатической миссии.

Об этом сообщают французские журналисты. Издание Le Figaro сообщило, что Зеленского встретят премьер-министр Франции Элизабет Борне и министр иностранных дел Катрин Колонна в местном аэропорту.

Однако журналистам не удалось получить комментарий от официальных лиц из Офиса президента Франции.

Недавно Зеленский прибыл в Германию, где встречался с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. Он приехал в Аахен, чтобы встретиться с мэром города Сибилле Кеупен и получить международную премию Карла Великого.

А день назад президент Украины встретился с Папой Римским в Риме и лидерами Италии, где провел ряд переговоров.

Читайте также
Не будем ждать долго. Зеленский рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление
Володимир Зеленський

Источник: Sky News
Война в Украине, Владимир Зеленский, Париж, Президент України, Україна-Франція, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленскому вручили премию Карла Великого
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
ВСУ продвигаются, за день захвачено более 10 вражеских позиций в окрестностях Бахмута — Минобороны
Бахмут
Смерть Лукашенко ускорит поглощение Беларуси Россией в рамках “союзного государства” — Золкина
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Не будем ждать долго. Зеленский рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление
Володимир Зеленський
За и против передачи оружия: в Германии начались две акции протеста на фоне визита Зеленского
Володимир Зеленський
Видео
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Зеленский вскоре посетит Париж — что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь