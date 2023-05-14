Зеленському вручили премію Карла Великого

14 травня президенту України Володимиру Зеленському в Німеччині вручили премію Карла Великого.

– Ми знаємо, яку силу, волю до демократії має ваш народ, – наголосив у вітальній промові Олаф Шольц.

Далі канцлер Німеччини українською мовою промовив: “Україна тут! Україна – це Європа! Слава Україні! Героям слава!”

Крім того, Олаф Шольц наголосив, що Володимир Зеленський абсолютно втілив у життя гасло, яке він обрав для своєї політсили – Слуга народу.

Взяла слово і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця ЄК наголосила, що не може знайти більш гідного кандидата для отримання премії Карла Великого, ніж президент України та український народ.

За її словами, відданість та мужність українського народу ніколи не вдасться виміряти, але можна твердо стояти на боці України.

Що відомо про премію Карла Великого

Премія Карла Великого вручається за внесок в об’єднання Європи.

Володимиру Зеленському передали цю відзнаку для українського народу, тому що українці захищають не лише власну країну, “але й Європу та європейські цінності”.

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