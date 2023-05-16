На взятке разоблачили судей Верховного суда — НАБУ
Правоохранители разоблачили на взятке руководство и судей Верховного суда Украины.
Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на странице в Facebook.
— НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ, — говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, а детали будут объявлены позже.
В то же время издание Цензор.нет со ссылкой на источники в НАБУ сообщает, что детективами бюро был разоблачен на взятке $3 млн председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев.
Официальной информации о причастности Князева к сообщению НАБУ пока нет.
По данным СМИ, у 18 судей Верховного суда проводятся обыски.
Фото: коллаж Верховний суд / НАБУ
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