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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

На взятке разоблачили судей Верховного суда — НАБУ

На взятке разоблачили судей Верховного суда — НАБУ

Правоохранители разоблачили на взятке руководство и судей Верховного суда Украины.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на странице в Facebook.

— НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ, — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что сейчас проводятся неотложные следственные действия, а детали будут объявлены позже.

В то же время издание Цензор.нет со ссылкой на источники в НАБУ сообщает, что детективами бюро был разоблачен на взятке $3 млн председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев.

Официальной информации о причастности Князева к сообщению НАБУ пока нет.

По данным СМИ, у 18 судей Верховного суда проводятся обыски.

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Фото: коллаж Верховний суд / НАБУ

Верховний суд, НАБУ, САП, Взятка
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