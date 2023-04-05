НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

Апрель, 05 в 16:58

5 апреля сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в Харьковской областной военной администрации.

Об этом в Telegram сообщает Харьковская ОВА.

В ведомстве информируют, что следственные действия проходят в структурных подразделениях ОВА. В частности, у руководства аппарата областной военной администрации и департамента агропромышленного развития.

Сейчас смотрят

— ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию, — добавляют в Харьковской ОВА.

Со своей стороны в НАБУ подтвердили обыски в ОВА, отметив, что детективы ведомства при процессуальном руководстве прокуроров САП совершают следственные действия (обыски) там.

Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 406-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.