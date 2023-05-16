На хабарі викрили суддів Верховного суду – НАБУ

Правоохоронці викрили на хабарі керівництво та суддів Верховного суду України.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на сторінці у Facebook.

– НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВСУ, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії, а деталі будуть оголошені згодом.

Водночас видання Цензор.нет із посиланням на джерела в НАБУ повідомляє, що детективами бюро був викритий на хабарі $3 млн голова Верховного суду України Всеволод Князєв.

Офіційної інформації про причетність Князєва до повідомлення НАБУ наразі немає.

За даними ЗМІ, у 18 суддів Верховного суду проводяться обшуки.

Фото: колаж Верховний суд / НАБУ

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