Россиян беспокоит то, что их авиабазы под угрозой – разведка Британии
Российских лидеров беспокоит то, что из-за уязвимости противовоздушной обороны ключевые стратегические активы РФ, такие, как базы Военно-транспортной авиации, находятся под угрозой.
Об этом 15 мая сообщили в Минобороны Великобритании.
Такое предположение в британском оборонном ведомстве озвучили после того, как 3 мая несколькими беспилотниками были нанесены удары по российской авиабазе Сеща в 150 км к северу от украинской границы.
По предварительным данным, в тот день был поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации РФ.
Известно, что Сеща является центром для Военно-транспортной авиации на западе России. Эта база сыграла немаловажную роль в содействии российскому вторжению в Украину.
Кроме того, Россия также использует это место для запуска дронов-камикадзе иранского производства в сторону Киева.
Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным элементом российских Военно-воздушных сил РФ и необходим для транспортировки через значительную территорию страны.
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Источник: Ministry of Defence
Фото: Минобороны России
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