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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Россиян беспокоит то, что их авиабазы под угрозой – разведка Британии

Ан-124 в РФ

Российских лидеров беспокоит то, что из-за уязвимости противовоздушной обороны ключевые стратегические активы РФ, такие, как базы Военно-транспортной авиации, находятся под угрозой.

Об этом 15 мая сообщили в Минобороны Великобритании.

Такое предположение в британском оборонном ведомстве озвучили после того, как 3 мая несколькими беспилотниками были нанесены удары по российской авиабазе Сеща в 150 км к северу от украинской границы.

По предварительным данным, в тот день был поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации РФ.

Известно, что Сеща является центром для Военно-транспортной авиации на западе России. Эта база сыграла немаловажную роль в содействии российскому вторжению в Украину.

Кроме того, Россия также использует это место для запуска дронов-камикадзе иранского производства в сторону Киева.

Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным элементом российских Военно-воздушных сил РФ и необходим для транспортировки через значительную территорию страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 446-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Минобороны России

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