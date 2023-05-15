Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении и обстрелы Херсонской области: 446-й день войны

15 мая, 0:31

В Одессе разоблачили командира военного госпиталя на коррупции

В Одессе разоблачили на коррупции одного из командиров военного госпиталя, который просил $5 тыс. за помощь в получении инвалидности.

По данным Нацполиции, военнослужащий обратился к командиру военного госпиталя. Он хотел пройти комиссию для получения статуса лица с инвалидностью, поскольку имел проблемы со здоровьем.

Командир военного госпиталя заявил мужчине, что его диагноз якобы не дотягивает до того, чтобы оформить группу инвалидности. Он пообещал помочь за $5 тыс. После этого гражданин обратился в правоохранительные органы.