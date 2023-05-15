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Юлия Захарченко, редактор ленты

Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении и обстрелы Херсонской области: 446-й день войны

Ключевые события
00:40
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
00:31
В Одессе разоблачили командира военного госпиталя на коррупции
00:25
В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Хмиль
00:23
Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет: Зеленский о визите в Париж
00:22
В российском Шебекино под Белгородом вспыхнул пожар
00:17
Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было — Ходжес
00:12
В результате ударов РФ по Приморскому пострадали шесть человек
Продвижение ВСУ на Бахмутском направлении и обстрелы Херсонской области: 446-й день войны
15 мая, 0:55

Украинцев предупреждают о запусках дронов в направлении Сумской и Днепропетровской областей

Предварительно, сообщается о запусках ударных дронов-камикадзе Shahed в направлении Сумской и Днепропетровской областей.

15 мая, 0:54

В Краматорске, Константиновке и Херсоне прогремели взрывы

В Краматорске и Константиновке Донецкой области, а также городе Херсоне прогремели мощные взрывы. Сейчас продолжается масштабная воздушная тревога на территории Украины.

15 мая, 0:40

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Война в Украине — день 446 — новости Украины во время войны онлайн

15 мая, 0:31

В Одессе разоблачили командира военного госпиталя на коррупции

В Одессе разоблачили на коррупции одного из командиров военного госпиталя, который просил $5 тыс. за помощь в получении инвалидности.

По данным Нацполиции, военнослужащий обратился к командиру военного госпиталя. Он хотел пройти комиссию для получения статуса лица с инвалидностью, поскольку имел проблемы со здоровьем.

Командир военного госпиталя заявил мужчине, что его диагноз якобы не дотягивает до того, чтобы оформить группу инвалидности. Он пообещал помочь за $5 тыс. После этого гражданин обратился в правоохранительные органы.

15 мая, 0:25

В боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Хмиль

В боях под Бахмутом в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб чемпион Украины по хоккею и тренер Александр Хмиль.

— 12 мая в боях под Бахмутом в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб именитый в недалеком прошлом хоккеист и тренер, 42-летний Александр Хмиль, — сообщила Федерация хоккея Украины.

15 мая, 0:23

Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет: Зеленский о визите в Париж

С каждым визитом в другие государства оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются, а давление против страны-агрессора России становится еще больше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свою поездку в Париж. Там он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

15 мая, 0:22

В российском Шебекино под Белгородом вспыхнул пожар

В российском Шебекино Белгородской области прогремели мощные взрывы, после которых в городе вспыхнул масштабный пожар.

Местные жители получили СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все жители Шебекино услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.

15 мая, 0:17

Если бы Украина имела ATACMS, Черноморского флота РФ уже бы не было — Ходжес

Британские ракеты дальнего действия Storm Shadow позволят Киеву наносить удары по российским базам в незаконно оккупированном Крыму.

Бывший командующий американских сил в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ, скорее всего, будут применять это оружие только для освобождения собственных территорий, а не на международно признанной территории РФ.

15 мая, 0:12

В результате ударов РФ по Приморскому пострадали шесть человек

В результате вражеских обстрелов по Приморскому Запорожской области пострадали шестеро местных жителей, среди них малолетний ребенок.

По данным Запорожской ОВА, 24-летний парень в крайне тяжелом состоянии умер в больнице. В то же время 30-летний мужчина — до сих пор в тяжелом состоянии.

Три человека, среди которых ребенок — средней тяжести. Одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

Война в Украине
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Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
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