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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіян непокоїть те, що їхні авіабази під загрозою – розвідка Британії

Ан-124 в РФ

Російських лідерів непокоїть те, що через вразливість протиповітряної оборони ключові стратегічні активи РФ, такі, як бази Військово-транспортної авіації, перебувають під загрозою.

Про це 15 травня повідомили в Міноборони Великої Британії.

Таке припущення в британському оборонному відомстві озвучили після того, як 3 травня кількома безпілотниками було завдано ударів по російській авіабазі Сеща, що за 150 км на північ від українського кордону.

За попередніми даними, того дня було пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 Військово-транспортної авіації РФ.

Відомо, що Сеща є центром для Військово-транспортної авіації на заході Росії. Ця база відіграла важливу роль у сприянні російському вторгненню до України.

Крім того, Росія також використовує це місце для запуску дронів-камікадзе іранського виробництва в бік Києва.

Військово-транспортна авіація є добре забезпеченим елементом російських Військово-повітряних сил РФ і необхідним для транспортування через значну територію країни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Міноборони Росії

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