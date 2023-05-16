США будут предоставлять Украине регулярные пакеты помощи в течение следующих месяцев — Кирби

Соединенные Штаты Америки будут предоставлять Украине регулярные пакеты помощи в сфере безопасности и обороны в течение следующих месяцев.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Что касается Соединенных Штатов, мы в дальнейшем будем поддерживать Украину. Вы видели, как выделялись пакеты оборонной помощи примерно раз в две недели — это будет продолжаться в течение следующих недель и месяцев, — сказал представитель администрации Байдена.

Также Кирби подтвердил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины будет обсуждаться на саммите лидеров стран G7 в Хиросиме на этой неделе.

США будут сохранять международное лидерство в поддержку украинского государства как в рамках этого формата, так и вне его.

По словам Кирби, все страны-участницы G7 также остаются приверженными помощи Украине и противостоянию российской агрессии.

Ранее издание Politico сообщило, что в пакете помощи США Украине на сумму $48 млрд, одобренном Конгрессом в декабре 2022 года, осталось примерно $6 млрд.

А это означает, что американское финансирование на вооружение и поставки может закончиться к середине лета.

Источник : Укринформ

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