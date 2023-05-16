Буданов рассказал, существуют ли организованные российские партизаны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что в РФ нет единого организованного движения партизан.

Об этом он сказал в интервью Разные люди.

По словам руководителя ГУР, в целом партизаны должны быть частью регулярной армии.

— Это разветвленные, очень часто не объединенные в единую систему, но в большинстве управляемые организмы. И, по нашему мнению, объединять их не нужно. Потому что предатель в одной организации может уничтожить только ее, а если она была объединена, потери будут непоправимы, — сказал он.

Кроме того, Буданов оценил протестный потенциал российского общества как почти нулевой. Он добавил, что расшатать РФ изнутри станет возможно, когда к этому будут готовы элиты.

Также руководитель ГУР МО Кирилл Буданов признал, что часть подрывов медийных лиц в России — дело рук агентов ГУР.

Источник: Разные люди

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