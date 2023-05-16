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Буданов розповів, чи існують організовані російські партизани

Буданов розповів, чи існують організовані російські партизани
Фото: Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що у РФ немає єдиного організованого руху партизан.

Про це він сказав в інтерв’ю Різні люди.

За словами керівника ГУР, загалом партизани мають бути частиною регулярної армії.

– Це розгалужені, дуже часто не об’єднані в єдину систему, але в більшості керовані організми. І на нашу думку, об’єднувати їх не потрібно. Тому що зрадник в одній організації може знищиту тільки цю організацію, а якщо вона була об’єднана, втрати будуть непоправні, – сказав він.

Окрім того, Буданов оцінив протестний потенціал російського суспільства як майже нульовий. Він додав, що розхитати РФ зсередини буде можливо, коли до цього будуть готові еліти.

Також керівник ГУР МО Кирило Буданов визнав, що частина підривів медійних осіб у Росії – справа рук агентів ГУР.

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Джерело: Різні люди

Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Росія
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