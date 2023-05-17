Буданов рассказал, что изменится для Украины, если Путин умрет

Признание смерти главы Кремля Путина изменит ситуацию в России, впрочем, Украина пока не планирует его ликвидацию.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ISLND TV.

Его спросили, может ли ликвидация президента России Владимира Путина резко изменить положение вещей в РФ.

— Так и будет. Признание смерти Путина очень быстро и очень резко все изменит, — сказал он.

Буданов добавил, что вопрос того, как это повлияет на Украину, зависит от того, как со стороны официального Киева будет использован момент, когда признают смерть российского диктатора.

Он пояснил, что речь идет об экономических, политических и военных методах давления на Россию.

В то же время Буданов отказался отвечать на вопрос, имеет ли Украина план на случай смерти Владимира Путина.

Глава ГУР МО добавил, что Украина сегодня не планирует ликвидацию российского президента, хотя он и является законной военной целью.

Ранее представитель Главного управления разведки говорил, что после начала полномасштабного вторжения РФ стало слишком понятно, что у российского президента Владимира Путина действительно есть двойники.

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