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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Буданов розповів, що зміниться для України, якщо Путін помре

Буданов розповів, що зміниться для України, якщо Путін помре
Фото: Getty Images

Визнання смерті очільника Кремля Путіна змінить ситуацію в Росії, втім, Україна наразі не планує його ліквідації.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ISLND TV.

Його запитали, чи може ліквідація президента Росії Володимира Путіна різко змінити стан речей у РФ.

– Так і буде. Визнання смерті Путіна дуже швидко й дуже різко все змінить, – сказав він.

Буданов додав, що питання того, як це вплине на Україну, залежить від того, як із боку офіційного Києва буде використано момент, коли визнають смерть російського диктатора.

Він пояснив, що йдеться про економічні, політичні та воєнні методи тиску на Росію.

Водночас Кирило Буданов відмовився відповідати на питання, чи має Україна план на випадок смерті Володимира Путіна.

Очільник ГУР МО додав, що Україна сьогодні не має на меті ліквідації російського президента, хоч він і є законною воєнною ціллю.

Раніше представник Головного управління розвідки сказав, що після початку повномасштабного вторгнення РФ стало надто зрозуміло, що російський президент Володимир Путін дійсно має двійників.

Війна в Україні, Володимир Путін, Кирило Буданов, Росія, Україна
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