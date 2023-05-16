Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского олигарха Вадима Новинского, контролируемых через Смарт Холдинг или через аффилированные оффшорные фирмы.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление суда от 4 мая.

Постановление вступило в законную силу 10 мая.

Среди приведенных в постановлении компаний — ЧАО Укргазвыдобуток, ООО Смарт-Холдинг, ООО Аркона Газ-Энергия, ООО Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед, МК Запорожсталь, МК Каметсталь, Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи, а также ряд угледобывающих предприятий в Покровской угольной группе.

Кроме того, арестована доля в ООО Метинвест Холдинг (23,76% доля) и ее предприятиях.

По данным прокуратуры, Новинский пытался передать свои активы гражданам иностранного государства, в том числе лицам, имеющим непосредственную связь с Россией, таким образом он совершил умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество).

В частности, после применения в отношении него санкций Новинский привлек граждан Кипра, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ, основал кипрский международный траст, в доверительную собственность которого передал активы группы своих компаний.

— К махинациям причастны должностные лица в Украине, в том числе нотариусы, которые узаконили эти сделки. В свою очередь Министерство юстиции Украины приказами от 10 апреля и 2 мая 2023 года отменило противоправные действия государственных регистраторов и частных нотариусов по удалению сведений из госреестра относительно конечного бенефициарного владельца компаний, — говорится в сообщении.

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