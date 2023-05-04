Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на активы бывшего нардепа Вадима Новинского, стоимость которых оценивается в миллиарды гривен.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о 230 объектах недвижимости. По данным следствия, Новинский владеет ими через оффшорный трастовый фонд.

Под арест, в частности, попал элитный гостиничный комплекс, расположенный в центре Киева, помещение агрохолдинга, морской торговый порт Очаков, а также торговые центры в разных областях Украины.

Общая стоимость заблокированных активов оценивается более чем в 10,5 млрд грн.

По данным СБУ, Вадим Новинский перерегистрировал активы на подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях, чтобы избежать санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Для этого экс-нардеп привлек аффилированных государственных регистраторов и частных нотариусов.

СБУ подозревает Новинского в пособничестве России. Ранее было открыто производство по ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

В апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. Речь идет о корпоративных правах на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

Кроме того, наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз.

Источник : СБУ

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