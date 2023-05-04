Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского

Вадим Новинський
Фото: УНИАН

По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на активы бывшего нардепа Вадима Новинского, стоимость которых оценивается в миллиарды гривен.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о 230 объектах недвижимости. По данным следствия, Новинский владеет ими через оффшорный трастовый фонд.

Под арест, в частности, попал элитный гостиничный комплекс, расположенный в центре Киева, помещение агрохолдинга, морской торговый порт Очаков, а также торговые центры в разных областях Украины.

Общая стоимость заблокированных активов оценивается более чем в 10,5 млрд грн.

По данным СБУ, Вадим Новинский перерегистрировал активы на подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях, чтобы избежать санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Для этого экс-нардеп привлек аффилированных государственных регистраторов и частных нотариусов.

СБУ подозревает Новинского в пособничестве России. Ранее было открыто производство по ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

В апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн. Речь идет о корпоративных правах на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин.

Кроме того, наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании Новинского хранили в хранилищах АО Укртрансгаз.

Читайте также
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры Павла и некоторых представителей РПЦ
Володимир Зеленський

Источник: СБУ
Война в Украине, Вадим Новинский, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве начали испытывать израильскую систему предупреждения о ракетной угрозе
Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского
РФ хочет заставить украинцев бежать и скупать спички – Игнат об угрозах из Кремля
ракетні удари ракета
Ночью Одессу атаковали дронами с сакральными надписями — в ОК Юг рассказали детали
Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского
Четвертая атака за неделю. В Киевской ОВА рассказали о последствиях удара
Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского
Из-за “хлопков” на нефтебазах РФ придется корректировать логистику армии – разведка Британии
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
війна
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)
Более 200 объектов недвижимости: СБУ арестовала “скрытые” активы Новинского
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь