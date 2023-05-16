Суд арештував частки Новинського у 72 компаніях

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, що контролюються через Смарт Холдинг або через афілійовані офшорні фірми.

Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на постанову суду від 4 травня.

Постанова набула законної сили 10 травня.

Серед наведених в постанові компаній – ПрАТ Укргазвидобуток, ТОВ Смарт-Холдинг, ТОВ Аркона Газ-Енергія, ТОВ Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед, МК Запоріжсталь, МК Каметсталь, Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у Покровській вугільній групі.

Крім того, заарештовано частку в ТОВ Метінвест Холдинг (23,76% частка) та її підприємствах.

За даними прокуратури, Новинський намагався передати свої активи громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв’язок із Росією, тож він вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво).

Зокрема, після застосування щодо нього санкцій Новинський залучив громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території РФ, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

– До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою Міністерство юстиції України наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній, – йдеться у повідомленні.

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