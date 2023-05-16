Обломки ракет упали на территорию зоопарка в Киеве: уцелели ли животные

Директор Киевского зоопарка, что в Шевченковском районе столицы, подтвердил факт падения обломков сбитых российских ракет на территорию заведения ночью 16 мая.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила корреспондентка Анна Каменева.

Съемочная группа стала свидетелем того, как правоохранители выносили что-то объемное в пакете с территории зоопарка.

Вероятно, это и был обломок. От комментариев полицейские отказались.

Не на камеру директор зоопарка сообщил, что, по предварительной информации, животные не пострадали.

Достоверно об этом станет известно позже, когда работники совершат обход всех вольеров.

Пока известно, что ночная атака на Киев на работе зоопарка никак не скажется.

Двери зоопарка для посетителей традиционно откроются в десять утра.

Напомним, что ночью российские войска совершили уже восьмую воздушную атаку на Киев с начала мая.

В этот раз это была комплексная атака по разным направлениям одновременно с применением беспилотников, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, атака была исключительной по своей плотности – враг выпустил максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.

По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено.

Данные о количестве и типе ракет должны сообщить Воздушные силы ВСУ.

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там горело нежилое помещение и несколько автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о трех пострадавших.

В остальных районах обломки падали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Фото: Киевский зоопарк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.