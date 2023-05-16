Уламки ракет впали на територію зоопарку в Києві: чи вціліли тварини

Директор Київського зоопарку, що в Шевченківському районі столиці, підтвердив факт падіння уламків збитих російських ракет на територію закладу вночі 16 травня.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафоні Єдині новини повідомила кореспондентка Анна Каменєва.

Знімальна група стала свідком того, як правоохоронці виносили щось об’ємне в пакеті з території зоопарку.

Імовірно, це і був уламок. Від коментарів поліцейські відмовились.

Не на камеру директор зоопарку повідомив, що, за попередньою інформацією, тварини не постраждали.

Достеменно про це стане відомо пізніше, коли працівники здійснять обхід усіх вольєрів.

Наразі відомо, що нічна атака на Київ на роботі зоопарку ніяк не позначиться.

Двері зоопарку для відвідувачів традиційно відкриються о десятій ранку.

Нагадаємо, що вночі російські війська здійснили вже восьму повітряну атаку на Київ з початку травня.

Цього разу це була комплексна атака з різних напрямків одночасно із застосуванням безпілотників, крилатих ракет та, імовірно, ракет балістичного типу.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, атака була винятковою за своєю щільністю – ворог випустив максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу.

За попередньою інформацією, більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено.

Дані про кількість та тип ракет мають повідомити Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі – там горіло нежитлове приміщення та кілька автомобілів.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про трьох постраждалих.

У решті районів уламки падали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

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