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Татьяна Забожко, редактор ленты

Залетели БпЛА: в Запорожье слышно взрывы

Вибух

Утром 16 мая в Запорожье гремят взрывы.

По свидетельству очевидцев, особенно громко в одном из районов областного центра.

Местные сообщества сообщают, что в области зафиксированы беспилотники, предположительно, типа Shahed.

Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко, сообщив в 07:09 об опасности с воздуха, призвал людей находиться в безопасных местах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Взрыв, Запорожье
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