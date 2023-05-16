Залетели БпЛА: в Запорожье слышно взрывы
Утром 16 мая в Запорожье гремят взрывы.
По свидетельству очевидцев, особенно громко в одном из районов областного центра.
Местные сообщества сообщают, что в области зафиксированы беспилотники, предположительно, типа Shahed.
Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко, сообщив в 07:09 об опасности с воздуха, призвал людей находиться в безопасных местах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко