Залетіли БпЛА: у Запоріжжі чути вибухи

Уранці 16 травня в Запоріжжі гримлять вибухи.

За свідченнями очевидців, особливо гучно в одному з районів обласного центру.

Місцеві спільноти повідомляють, що в області зафіксовані безпілотники, імовірно, типу Shahed.

Керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, повідомивши о 07:09 про небезпеку з повітря, закликав людей перебувати в безпечних місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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