Залетіли БпЛА: у Запоріжжі чути вибухи
Уранці 16 травня в Запоріжжі гримлять вибухи.
За свідченнями очевидців, особливо гучно в одному з районів обласного центру.
Місцеві спільноти повідомляють, що в області зафіксовані безпілотники, імовірно, типу Shahed.
Керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко, повідомивши о 07:09 про небезпеку з повітря, закликав людей перебувати в безпечних місцях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко