Обучение пилотов ВСУ во Франции и дополнительные ракеты от Британии: 447-й день войны

Илья Нежигай, редактор ленты
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16 мая, 1:00
Украина получила Samp-T от Франции и Италии
Украина получила от Франции и Италии зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP/T, также известный под названием Mamba.
Об этом пишет итальянская газета La Stampa.
— В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов, — говорится в сообщении.
В то же время стоит заметить, что официального сообщения о поставке указанных комплексов пока нет.
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