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Илья Нежигай, редактор ленты

Обучение пилотов ВСУ во Франции и дополнительные ракеты от Британии: 447-й день войны

Обучение пилотов ВСУ во Франции и дополнительные ракеты от Британии: 447-й день войны
16 мая, 1:00

Украина получила Samp-T от Франции и Италии

Украина получила от Франции и Италии зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP/T, также известный под названием Mamba.

Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

— В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов, — говорится в сообщении.

В то же время стоит заметить, что официального сообщения о поставке указанных комплексов пока нет.

Война в Украине
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