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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ могли возобновить более безопасное снабжение по трассе 0506 – разведка Британии

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные после тактического прогресса в районе Бахмута Донецкой области могли возобновить более безопасное снабжение по трассе 0506.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 16 мая.

По данным британских разведчиков, украинские военные смогли это сделать, стабилизировав в свою пользу фланги в городе, продвинувшись на юг и отбросив оккупантов к северо-западу от города.

Карта бойових дій довкола Бахмута 15 травня 2023

Фото: ISW

Кроме того, добавляют в британском оборонном ведомстве, Силы обороны Украины сдерживают продвижение россиян вдоль линии канала Северский Донец – Донбасс.

Таким образом водный путь является препятствием для захватчиков в пределах глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр.

Напомним, как сообщил в комментарии ведущему Фактов ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира телемарафона Єдині новини 15 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, за двое суток на Бахмутском направлении ВСУ продвинулись на расстояние от 350 м до 2 км.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія, РФ
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