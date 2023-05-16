ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії

Українські військові після тактичного прогресу в районі Бахмута Донецької області могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 16 травня.

За даними британських розвідників, українські військові змогли це зробити, стабілізувавши на свою користь фланги в місті, просунувшись на південь та відкинувши окупантів на північний захід від міста.

Крім того, додають у британському оборонному відомстві, Сили оборони України стримують просування росіян уздовж лінії каналу Сіверський Донець – Донбас.

Таким чином водний шлях наразі є перешкодою для загарбників у межах глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр.

Нагадаємо, як повідомив у коментарі ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру телемарафону Єдині новини 15 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, за дві доби на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на відстань від 350 м до 2 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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