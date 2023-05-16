Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові після тактичного прогресу в районі Бахмута Донецької області могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 16 травня.

За даними британських розвідників, українські військові змогли це зробити, стабілізувавши на свою користь фланги в місті, просунувшись на південь та відкинувши окупантів на північний захід від міста.

Карта бойових дій довкола Бахмута 15 травня 2023

Фото: ISW

Крім того, додають у британському оборонному відомстві, Сили оборони України стримують просування росіян уздовж лінії каналу Сіверський Донець – Донбас.

Таким чином водний шлях наразі є перешкодою для загарбників у межах глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр.

Нагадаємо, як повідомив у коментарі ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру телемарафону Єдині новини 15 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, за дві доби на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на відстань від 350 м до 2 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ під Бахмутом із дронів Пегас знищили дві російські установки Змій Горинич
дрон
Російські терористи не мають жодного шансу на перемогу – Резніков про нічну атаку РФ
Олексій Резніков
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Лише на ракети – $127,5 млн: скільки коштувала РФ нічна атака по Україні 16 травня
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Щільність вогню по Києву була максимальна: Наєв про нічну атаку РФ
Сергій Наєв
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)
ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії
Газовий “повербанк” для Європи: як Україна готується до зими та чим унікальні наші ПСГ
ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (15.05.2023)
ЗСУ могли відновити більш безпечне постачання трасою 0506 – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь