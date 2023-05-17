Договор с ДТЭК теперь можно оформить онлайн через Дію

Отныне появилась возможность оформить договор на распределение электроэнергии с ДТЭК онлайн через приложение Дія.

Об этом сообщил сервис в Telegram.

— Никаких походов в центр обслуживания или внесения данных в анкету вручную. Не нужно проверять несколько раз, не сделали ли ошибку, — говорится в сообщении.

Указано, что услуга доступна жителям Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Как это работает?

Заходите на сайт ДТЭК своего региона. Выбираете раздел Заключить договор. Проходите регистрацию. Заполняете данные объекта и добавляете копию, подтверждающую право собственности. Нажимаете Заполнить данные через Дію, чтобы автоматически заполнить необходимые поля. Проверяете и отправляете.

В течение трех рабочих дней договор поступит в личный кабинет и на e-mail.

Ранее в Дії заработала новая услуга — отмена шеринга авто. Новинка теперь доступна как владельцам авто, так и надлежащим водителям транспорта.

Источник : Дія

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