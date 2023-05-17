Договор с ДТЭК теперь можно оформить онлайн через Дію
Отныне появилась возможность оформить договор на распределение электроэнергии с ДТЭК онлайн через приложение Дія.
Об этом сообщил сервис в Telegram.
— Никаких походов в центр обслуживания или внесения данных в анкету вручную. Не нужно проверять несколько раз, не сделали ли ошибку, — говорится в сообщении.
Указано, что услуга доступна жителям Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.
Как это работает?
- Заходите на сайт ДТЭК своего региона.
- Выбираете раздел Заключить договор.
- Проходите регистрацию.
- Заполняете данные объекта и добавляете копию, подтверждающую право собственности.
- Нажимаете Заполнить данные через Дію, чтобы автоматически заполнить необходимые поля. Проверяете и отправляете.
В течение трех рабочих дней договор поступит в личный кабинет и на e-mail.
Ранее в Дії заработала новая услуга — отмена шеринга авто. Новинка теперь доступна как владельцам авто, так и надлежащим водителям транспорта.
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