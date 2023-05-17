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Договір із ДТЕК тепер можна оформити онлайн через Дію

Дія додаток

Відтепер з’явилася можливість оформити договір на розподіл електроенергії з ДТЕК онлайн через застосунок Дія.

Про це повідомив сервіс у Telegram.

– Жодних походів у центр обслуговування чи внесення даних в анкету вручну. Не потрібно перевіряти кілька разів, чи не зробили помилку, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що послуга доступна жителям Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Як це працює?

  1. Заходите на сайт ДТЕК свого регіону.
  2. Обираєте розділ Укласти договір.
  3. Проходите реєстрацію.
  4. Заповнюєте дані об’єкта та додаєте копію, що підтверджує право власності.
  5. Натискаєте Заповнити дані через Дію, щоб автоматично заповнити необхідні поля. Перевіряєте та відправляєте.

Протягом трьох робочих днів договір надійде в особистий кабінет та на e-mail.

Раніше у Дії запрацювала нова послуга – скасування шерингу авто. Новинка тепер доступна як власникам авто, так і належним водіям транспорту.

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Джерело: Дія
Дія, ДТЕК, електроенергія
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