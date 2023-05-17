Договір із ДТЕК тепер можна оформити онлайн через Дію
Відтепер з’явилася можливість оформити договір на розподіл електроенергії з ДТЕК онлайн через застосунок Дія.
Про це повідомив сервіс у Telegram.
– Жодних походів у центр обслуговування чи внесення даних в анкету вручну. Не потрібно перевіряти кілька разів, чи не зробили помилку, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що послуга доступна жителям Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.
Як це працює?
- Заходите на сайт ДТЕК свого регіону.
- Обираєте розділ Укласти договір.
- Проходите реєстрацію.
- Заповнюєте дані об’єкта та додаєте копію, що підтверджує право власності.
- Натискаєте Заповнити дані через Дію, щоб автоматично заповнити необхідні поля. Перевіряєте та відправляєте.
Протягом трьох робочих днів договір надійде в особистий кабінет та на e-mail.
Раніше у Дії запрацювала нова послуга – скасування шерингу авто. Новинка тепер доступна як власникам авто, так і належним водіям транспорту.
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