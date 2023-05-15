єВідновлення: кому дают 200 тыс. грн, могут ли занизить сумму и что делать тем, кто сделал ремонт самостоятельно

По данным областных военных администраций, с 24 февраля 2022 года было разрушено или повреждено почти 18,5 тыс. многоэтажных жилых домов и более 142 тыс. частных усадеб. Уже стартовала компенсационная программа єВідновлення.

В эфире национального информационного телемарафона Единые новости заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Азархина объяснила, как работает программа єВідновлення и кто из украинцев может ею воспользоваться.

— Как работает этот механизм? Фактически он направлен на повреждения, которые еще не были пока самостоятельно отремонтированы людьми, но которые может зафиксировать представитель местных органов самоуправления. Перед этим обязательно надо внести информацию о том, что ваше жилье повреждено через приложение Дія. Вы вносите информацию, представитель органов самоуправления через комиссию подтверждает, что действительно здесь минус три окна, повреждена крыша, другие повреждения. На основе этих данных автоматически в системе формируется стоимость компенсации. И дальше вы можете получать средства по компенсации себе на специальный счет, который можно создать онлайн, — рассказала заместитель министра.

Она отметила, что после подтверждения органами местного самоуправления украинцам будут перечислять автоматическую выплату на выбранный специальный финансовый счет.

— Уже многие банки оповестили клиентов, что услуга доступна. И мы видим много сообщений в нашей системе. Хочу заметить, что у органов местного самоуправления остается официально еще целый месяц, чтобы отреагировать на это заявление. Надеемся, что этот процесс будет быстрее, но только после того, как они могут подтвердить, что есть повреждения, то будет автоматическая выплата, — заверила она.

Программа єВідновлення распространяется на всю территорию Украины. Она будет работать фактически по очереди, то есть чем раньше люди подадут заявление, тем быстрее получат денежную компенсацию.

— Из важных моментов: любые люди, которые могут подтвердить, что у них есть разрушения, они являются владельцами этого жилья, могут получить компенсацию. Это распространяется на всю территорию Украины. Приоритетные категории — это наши защитники и ряд уязвимых категорий населения, согласно ранее принятому закону. Это фактически в порядке живой очереди, когда люди могут просто по времени своей регистрации в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества получить эту компенсацию, — рассказала она.

Многие люди побаиваются, что нужно будет долго ждать представителей местных органов самоуправления. Азархина объяснила, какие есть временные рамки, когда должны проверить поврежденное имущество в рамках программы єВідновлення.

— Сейчас по нашей процедуре максимальная временная рамка — это месяц. Если не рассматривается — это дальше жалоба, может быть судебный иск и прочее. Но мы в системе тоже это будем видеть и отдельно работать с комиссиями, если будут такие сложности. Мы понимаем, что у органов местного самоуправления будет большая нагрузка.

Мы обращаемся к донорам и партнерам, чтобы они помогли нам обработать эти материалы. Но весь процесс максимально быстрый и оцифрованный, то есть речь не идет о том, чтобы делать какое-то техническое исследование, глубокий анализ, почему, как произошло повреждение. Это просто чек-лист и максимально упрощенная процедура, — сообщила Азархина.

В то же время она объяснила, какую наибольшую сумму выплаты могут получить украинцы за поврежденное жилье или другое имущество.

— У нас есть ограничение по сумме выплат, которое предельно на 200 тыс. грн. Мы общались с экспертами Всемирного банка, по их расчетам именно эта сумма является наибольшим пределом, когда мы говорим о столь упрощенной процедуре.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры объяснила, могут ли занижать стоимость ремонта поврежденного имущества.

— Комиссия не определяет стоимость ремонта, а лишь фиксирует, соответствует ли действительности та информация, которую предоставил человек о повреждении, сколько окон, повреждена ли крыша, пролеты. По стоимости этой информации мы получаем градацию средств, которые человек может получить. Это выставленные галочки в списке, и уже в системе идет расчет.

В то же время Азархина объяснила, что делать людям, которые уже сделали ремонт за собственные средства.

— Мы очень просим граждан сохранять все чеки, фотографии, максимально всю информацию. К этому вопросу обязательно вернемся, но сейчас мы понимаем, что у государства ресурс ограничен, поэтому искали вариант, как найти максимально быстрый и прямой способ предоставить эту помощь для мелких ремонтов. Когда мы проработаем хотя бы этот массив ремонтов, то будем идти дальше.

Я замечу, что у нас есть еще более широкая рамка, связанная с законом о компенсации за уничтоженное, поврежденное и разрушенное жилье. И там речь идет о больших суммах, но там будут более сложные процедуры, в частности, как надо будет подтвердить повреждения, свою собственность, синхронизировать со всеми реестрами. Это заработает в ближайшее время, потому что закон, который это регулирует, вступит в действие 22 мая.

Азархина заверила, что не будет никаких ограничений по количеству подачи заявок на компенсацию за поврежденное имущество, если повторятся обстрелы и жилье снова будет частично или полностью разрушено.

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