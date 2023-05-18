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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Просто сезон – ОК Юг о регулярной “бавовне” в Крыму

бавовна у Криму

Временно оккупированный Крым вряд ли остается центром обороны для россиян.

Больше похоже, что пока захваченный полуостров является для захватчиков центром эвакуации.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Очень похоже, что оккупанты собирают вещи и изучают поговорку “Чемодан, вокзал, Россия”, – комментирует Наталья Гуменюк.

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга, то, что россияне пытаются вывозить, в частности, и документацию, свидетельствует, что они чувствуют неотвратимость наказания и необходимость заметать следы преступлений.

На вопрос ведущих, есть ли какое-нибудь объяснение тому, почему так часто в Крыму случается “бавовна”, Наталья Гуменюк, улыбнувшись, лаконично заметила: Просто сезон.

Отметим, что утром 18 мая вблизи Бахчисарая во временно оккупированном Крыму при взрыве на железной дороге с рельсов сошли восемь вагонов с зерном.

Пять из них перевернулись.

По этому пути оккупанты перевозили не только зерно, но и оружие, боекомплект, бронетехнику и все другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины.

По убеждению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, “совершенно естественно, что пути не выдержали, устали и некоторое время не будут функционировать”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Аннексия Крыма, Война в Украине, Крым, Російська агресія, РФ
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