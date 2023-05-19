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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ хоче використати іноземних дітей у Криму як “живий щит” – литовський депутат

Крим, Гніздо ластівки замок
Фото: Depositphotos

Росія хоче використати іноземних дітей як “живий щит” у тимчасово окупованому Криму.

Країна-агресор запрошує школярів з різних країн світу приїхати на півострів для нібито відпочинку або участі у культурно-освітніх заходах.

Про це повідомив голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас.

– Під виглядом музичного конкурсу до кримського дитячого табору Артек запрошують групи 12-13-річних школярів з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн. Також організовуються різні інші заходи, – написав він у Facebook.

Депутат наголосив, що у такий спосіб країна-агресор спробує створити враження, що Крим нібито є законною частиною РФ.

– Але головна мета набагато цинічніша: привезти якомога більше живих щитів, дітей-заручників, перед майбутнім контрнаступом українських військових, – зазначив він.

Кащюнас закликав уряди країн вжити негайних заходів для захисту своїх юних громадян і не допустити їх використання росіянами “як заручників або в цілях військової пропаганди”.

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Війна в Україні, Крим, Російська агресія
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