Враг стянул в Бахмут большую часть своих резервов, бои продолжаются – Маляр

Противник стянул в Бахмут Донецкой области большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Бои за город продолжаются.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Сегодня весь день враг атаковал Бахмут. Все атаки нашими защитниками отбиты. По состоянию на сейчас мы контролируем юго-западную часть Бахмута. В окрестностях на севере от Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров, — написала она.

По словам Маляр, в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои.

Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках ВСУ продвинулись на 1 километр.

— Военные задачи оборона Бахмута и пригорода выполняет. Сейчас мы выигрываем время для определенных запланированных действий. Командование ОСУВ Хортица, в зоне ответственности которого Бахмутское направление, держит ситуацию под контролем, — подытожила заместитель министра обороны.

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