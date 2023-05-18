Ворог стягнув у Бахмут більшість своїх резервів, бої тривають – Маляр

Противник стягнув у Бахмут Донецької області більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання. Бої за місто тривають.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Усі атаки нашими оборонцями відбиті. Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута. На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів, – написала вона.

За словами Маляр, у передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої.

Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат і не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках ЗСУ просунулись на 1 кілометр.

– Військові завдання оборона Бахмута й передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем, – підсумувала заступниця міністра оборони.

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