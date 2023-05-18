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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

ВСУ под Бахмутом создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

3 отдельная штурмовая бригада ВСУ провела наступательные действия на западных окраинах Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Как сообщили военные, ширина полосы прорыва составляет 2 тыс. метров, а глубина — 700 метров.

По предварительным данным, по меньшей мере 50 оккупантов были ликвидированы, до 100 ранены. Также уничтожены резервы врага на данном направлении, в частности несколько российских складов БК.

Успешные штурмовые действия выполнены бойцами 1 штурмового и 1 механизированного батальонов.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что войска РФ теряют инициативу в районе Бахмута в Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 449-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: 3-тя отдельная штурмовая бригада

Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, Російська агресія
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ВСУ под Бахмутом создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления
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