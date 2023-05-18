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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зернова ініціатива не передбачає виконання жодних вимог РФ – посол

зерно
Фото: Depositphotos

У зерновій угоді, дію якої вдалося продовжити до середини липня, не передбачено задоволення жодних потреб країни-агресора РФ.

Про це розповів сьогодні на брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар.

– У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки, – зазначив він.

Дипломат уточнив, що вимоги Москви щодо відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та зняття санкцій з російських банків зараз дискутуються.

РФ, зокрема, вимагала повернути Россельхозбанк в глобальну платіжну систему SWIFT та запустити аміакопровід, погрожуючи заблокувати зерновий коридор.

– Те, що РФ намагається зараз “причепити” (до зернової угоди, – Ред.), – це питання, повʼязані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків та організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що у дискусії, – наголосив Боднар.

Він нагадав, що це ООН підписувала угоду і відповідний меморандум з РФ “про сприяння у вирішенні цих питань”. Тому дискусії з приводу російських вимог тривають, а зернова угода функціонує окремо.

– Зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі, – уточнив посол.

Він нагадав, що згідно з умовами Чорноморської зернової ініціативи, вона й так мала б діяти 120 днів: тобто не до 18 травня, як наполягала РФ, а до 18 липня.

І завдяки активній роботі української делегації, співпраці з ООН та Туреччиною вдалося розблокувати зернову угоду. Вона продовжить свою дію до 18 липня.

Боднар висловив сподівання, що це дозволить розблокувати “затори” із суден, які зараз утворилися в Мармуровому морі на вхід до Чорного моря і на вихід з наших портів.

Крім того, це може створити умови для виведення та передання власникам кораблів, які від початку повномасштабної війни перебувають в портах Миколаєва.

Зернову угоду 22 липня 2022 року підписали Україна, Туреччина та ООН. Аналогічний окремий документ підписала РФ.

Востаннє угоду продовжували в березні, і РФ погрожувала заблокувати її дію після 18 травня.

17 травня з’явилася інформація, що дію зернової угоди продовжено до 18 липня.

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Джерело: Media Center Ukraine

Зерно, ООН, Російська агресія, Туреччина, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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