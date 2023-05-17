РФ согласится продлить зерновое соглашение — Bloomberg

Зерновое соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море, будет продолжено.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

Отмечено, что Россия пока соглашается остаться в соглашении.

Зерновую инициативу 22 июля в прошлом году подписали Украина, Турция и ООН. Отдельный аналогичный документ подписала РФ. В последний раз соглашение было продлено в марте, но срок его действия заканчивается 18 мая.

На днях в МИД Турции заявили, что Черноморская зерновая инициатива может быть продлена еще на два месяца.

В то же время в украинском МИД информировали, что Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения: сложилась “подвешенная ситуация” из-за манипуляций РФ.

Источник : Bloomberg

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