На что надеялась РФ 24 февраля и какова была главная задача обороны Украины — Буданов

Самой главной задачей в начале войны было остановить продвижение российских войск на Киев, в частности, в районе аэродрома Гостомель.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Весь их план — это была стремительная высадка в Гостомеле, и оттуда вход в Киев. Это был единственный их план. Они не верили, что здесь будет сопротивление, и верили, что стремительно высадятся в Гостомеле и будут самолет за самолетом выгружать подразделения, которые будут заходить в Киев. Если бы им это удалось, они бы взяли Киев, — сказал он.

При этом начальник ГУР отметил, что 24 февраля Россия пыталась уничтожить главные объекты Украины, а первые ракеты были нацелены на центры радиоэлектронной разведки.

— Это было бесполезно, поскольку где-то за 1,5 месяца до этого все они перенесены, так как мы знали, что так будет. Мы сделали передислокацию объектов и архивов. Они, пожалуй, даже были вывезены где-то за три месяца, — сказал Буданов.

Кроме того, он вспомнил, как накануне начала полномасштабной войны увез жену и заселился в свой кабинет, зная, что на следующий день все начнется.

— Я ждал четырех часов утра, так как знал время, когда все должно начаться. Самые большие переживания были в последние часы и минуты. 23 ночью я вызвал к себе подразделения специального назначения, они вооружились, ждали выезда в Гостомель. В 4 утра они были на своих местах, – говорит начальник ГУР.

Также Буданов отметил, что война между Украиной и Россией была неизбежна.

— Не было бы событий 2014 года – это ничего не изменило бы. Война между нами была неизбежна. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом, – говорит он.

Фото: ГУР

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