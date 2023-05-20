На що сподівалась РФ 24 лютого та яким було головне завдання оборони України – Буданов

Найголовнішим завданням на початку війни було затримати просування російських військ на Київ, зокрема в районі аеродрому Гостомель.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Весь їхній план – це була стрімка висадка у Гостомелі, і звідти вхід у Київ. Це був єдиний їхній план. Вони не вірили, що тут буде спротив, і вірили, що стрімко висадяться у Гостомелі та будуть літак за літаком вивантажувати підрозділи, які заходитимуть у Київ. Якби їм це вдалося, вони б взяли Київ, – сказав він.

При цьому начальник ГУР зазначив, що 24 лютого Росія намагалася знищити найголовніші об’єкти України, а перші ракети були націлені на центри радіоелектронної розвідки.

– Це було марно, оскільки десь за 1,5 місяця до цього всі вони перенесені, адже ми знали, що так буде. Ми зробили передислокацію об’єктів та наших архівів. Вони, мабуть, навіть були вивезені десь місяці за три, – сказав Буданов.

Крім того, він згадав, як напередодні початку повномасштабної війни забрав дружину та заселися у свій кабінет, знаючи, що наступного дня все розпочнеться.

– Я чекав четвертої години ранку, адже знав час, коли все має розпочатись. Найбільші переживання були в останні години і хвилини. 23 вночі я викликав до себе підрозділи спеціального призначення, вони озброїлися, чекали на виїзд до Гостомеля. О 4-й ранку вони були на своїх місцях, – говорить начальник ГУР.

Також Буданов зазначив, що війна між Україною та Росією була неминуча.

– Не було б подій 2014 року — це нічого не змінило б. Війна між нами була неминуча. 2014 року вони скористалися зручним для них моментом, – каже він.

Фото: ГУР

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