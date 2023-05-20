Малиновская Ангелина, редактор ленты
Им нужна была картинка: Буданов о танках под Киевом в первые дни войны
Колонны вражеской техники в первые дни полномасштабного вторжения использовались Россией, прежде всего, для создания психологического эффекта.
Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
– Им нужно было создать картинку массированного наступления и без альтернатив сдачи. И для создания картинки вхождения этих колонн. Они верили в то, что, поскольку никто не сможет создать им серьезное противодействие, они зайдут в Правительственный квартал, сменят руководство, поскольку, по их мнению, руководство должно было куда-то сбежать. Если бы нет, они бы его уничтожили и все, — сказал он.
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